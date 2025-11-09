mondoudinese udinese news udinese Roma-Udinese | Zanoli si rimprovera: “Potevo dare di più…” Le parole

Roma-Udinese | Zanoli si rimprovera: “Potevo dare di più…” Le parole - immagine 1
Il terzino bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita in cui ha commentato a caldo la sua prestazione
Lorenzo Focolari Redattore 

Alessandro Zanoli, che ha offerto una prestazione deludente, ha dichiarato dopo il match Roma-Udinese: “Mi sono adattato, ho disputato diverse partite da titolare. Oggi avrei potuto fare meglio, ho commesso troppi errori nella fase di costruzione e non è nel mio stile. Durante la settimana ho avvertito alcuni fastidi, ma ho scelto di scendere in campo e mi assumo la responsabilità di questa decisione”.

“Nel finale avevamo l’opportunità di riaprire la partita in qualsiasi momento, forse avremmo dovuto tentare prima. Abbiamo anche avuto un po' di sfortuna, ma ormai è andata e dobbiamo concentrarci sul prossimo incontro”.

“Queste partite ci insegnano molto, affrontiamo squadre di alto livello. Dobbiamo accettare la sconfitta, anche se avremmo potuto fare di più, e focalizzarci sulla gara con il Bologna, che è di fondamentale importanza”. Le valutazioni del match: Il salto di qualità non arriva: le pagelle <<<

