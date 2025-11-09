Roma-Udinese | Zanoli si rimprovera: “Potevo dare di più…” Le parole

Alessandro Zanoli, che ha offerto una prestazione deludente, ha dichiarato dopo il match Roma-Udinese: “Mi sono adattato, ho disputato diverse partite da titolare. Oggi avrei potuto fare meglio, ho commesso troppi errori nella fase di costruzione e non è nel mio stile. Durante la settimana ho avvertito alcuni fastidi, ma ho scelto di scendere in campo e mi assumo la responsabilità di questa decisione”.
Roma-Udinese | Zanoli si rimprovera: "Potevo dare di più…"
Il terzino bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita in cui ha commentato a caldo la sua prestazione
“Nel finale avevamo l’opportunità di riaprire la partita in qualsiasi momento, forse avremmo dovuto tentare prima. Abbiamo anche avuto un po' di sfortuna, ma ormai è andata e dobbiamo concentrarci sul prossimo incontro”.
“Queste partite ci insegnano molto, affrontiamo squadre di alto livello. Dobbiamo accettare la sconfitta, anche se avremmo potuto fare di più, e focalizzarci sulla gara con il Bologna, che è di fondamentale importanza”. Le valutazioni del match: Il salto di qualità non arriva: le pagelle <<<
