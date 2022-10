Notizie Udinese | Pozzo: “Abbiamo perso un insostituibile collaboratore”

Dopo la bellissima serata vissuta ieri sera, oggi è una giornata nera per i colori bianconeri. Infatti, nel pomeriggio è arrivata la triste notizia della scomparsa dell'ex team manager Lorenzo Toffolin, venuto a mancare a soli sessantacinque anni. Sfortunatamente per lui è stato fatale un malore registrato sulla propria auto. A nulla sono serviti gli interventi dei soccorsi che hanno provato a fare il possibile per più di cinquanta minuti. L'ex bianconero è stato aiutato da un'autombulanza che si è trovata in transito da quelle zone ha visto una macchina fuori strada. Subito dopo sono intervenute anche delle volanti dal San Daniele di Udine, ma a nulla è servita la corsa contro il tempo. All'arrivo presso il pronto soccorso è arrivato il triste annuncio.

Pozzo ha continuato ricordando così Toffolini: "E' stato al mio fianco per oltre trent'anni, in cui ho potuto apprezzarne le doti umane e la dedizione al lavoro, un esempio di determinazione e caparbietà. Non c'era richiesta che non riusciva a soddisfare, obiettivo che non riusciva a raggiungere. Aveva una soluzione ad ogni problema. Lorenzo avrà sempre un posto nei cuori di tutti noi, faremo del nostro meglio per non disperdere il patrimonio umano e professionale che lascia in eredità a questa società".