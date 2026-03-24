L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma nel frattempo ha fatto un giusto e nuovo intervento il patron dell'Udinese stiamo parlando di Giampaolo Pozzo. Ecco il parere del presidentissimo su questa stagione, ma soprattutto sul valore della società di Udine. Le cifre ed il valore di questo team.
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Udinese – Pozzo chiaro: “Valiamo 300 milioni, ma non vogliamo cedere”
Giampaolo Pozzo ha fatto il punto su questa stagione e sui prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
"Viene difficile dare un valore effettivo al club, quando abbiamo trattato la cessione nel corso della passata stagione ci aggiravamo intorno ai 300 milioni di euro. La società sportiva Udinese vale 300 milioni. Noi non abbiamo intenzione di vendere, ma diventare internazionali con progetti ambiziosi proprio come fatto dall'Atalanta". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Keinan Davis è chiaro, parla Nani <<<
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