Udinese – Pozzo chiaro: “Valiamo 300 milioni, ma non vogliamo cedere”

Giampaolo Pozzo ha fatto il punto su questa stagione e sui prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma nel frattempo ha fatto un giusto e nuovo intervento il patron dell'Udinese stiamo parlando di Giampaolo Pozzo. Ecco il parere del presidentissimo su questa stagione, ma soprattutto sul valore della società di Udine. Le cifre ed il valore di questo team.