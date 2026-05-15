Idee molto chiare per l'Udinese e per la sua dirigenza, quelle che riguardano il futuro della squadra. Un team che ha bisogno di fare bene e di dire la sua sul campo da gioco. Nel frattempo si sta anche iniziando a scrivere e programmare il futuro del club, non solo sul campo da gioco ma anche in tutti gli altri ambiti che riguardano il club. A fare il punto della situazione ci ha pensato Magda Pozzo che per i bianconeri interpreta il ruolo di Strategic Marketing Coordinator. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle dichiarazioni importanti da parte di uno dei dirigenti più importanti per la società.

Le dichiarazioni di Magda Pozzo

Udinese

"Il nostro obiettivo resta quello di essere ricordati sia per i risultati sportivi che per tutto il resto. Siamo stati 11 anni in Europa ed abbiamo l'obiettivo a breve di ritornarci. Vogliamo essere ricordati come un team su cui fare riferimento ed anche una società modello di riferimento per tutte quelle minori". Tante le novità che sta apportando la società bianconera sul campo da gioco e non solo proprio grazie a queste campagne innovative, logicamente l'attenzione resta sul campo per l'Udinese ed al prossimo incontro (in ordine cronologico) con la Cremonese.