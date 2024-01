Udinese / Pozzo rischiano grosso: dalla Spagna multa per più di 30 milioni

La famiglia Pozzo in questo istante rischia e non poco. L'Udinese infatti è coinvolta indirettamente nell'affare Granada . La squadra spagnola che fu di proprietà del gruppo gestito da Giampaolo, è stata attenzionata per vari movimenti che hanno lasciato parecchi sospetti.

La richiesta dell'AntiCorrupcion spagnola è chiara: 36,5 milioni di euro. Una situazione non semplice e che andrà seguita e gestita con molta attenzione. Il motivo per cui nasce questa inchiesta è determinato principalmente dal come sono arrivati i soldi per far uscire il Granada da una crisi che lo stava portando lentamente al fallimento. Non ci resta che attendere e vedere quale sarà la decisione finale dei Pozzo.