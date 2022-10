News Udinese | Senti Gigi Buffon: “Friulani meritatamente in alto”

Il portiere del Parma, leggenda del calcio e della Nazionale, ha detto la sua su questo scoppiettante avvio di campionato

L'Udinese non perde da otto partite, dall'esordio in campionato contro i rossoneri a San Siro. Da lì in poi sono arrivate sei vittorie e due pareggi che hanno proiettato i friulani in cima alla classifica. I bianconeri, oltre a esprimere un bel calcio, stanno mostrando la qualità di non sapersi arrendere mai davanti alle difficoltà, ribaltando il più delle volte lo svantaggio. Non a caso 13 punti su 20 sono arrivati proprio partendo da una situazione analoga. Questo dimostra la mentalità acquisita dalla squadra in questo avvio di stagione. Una consapevolezza che nasce dal lavoro svolto in questi mesi.

I risultati del club guidato dai Pozzo sta portando gli uomini di Sottil a essere sotto le luci della ribalta della stampa nazionale e non solo. A furia di buone prestazioni, l'Udinese sta tornando a far parlare di sé, dopo anni vissuti all'ombra di campionati mediocri e spesso giocati sotto le aspettative. Adesso è tornata la gioia e l'orgoglio di tifare bianconero, come dimostra l'affetto dei tifosi presenti ogni domenica allo stadio, che si giochi in casa o in trasferta (oltre mille friulani hanno presenziato nella trasferta del Bentegodi lunedì scorso).

Le parole di Gigi Buffon

Gigi Buffon, leggenda della Nazionale, ha commentato questa prima parte di stagione, parlando anche del momento che stanno attraversando i friulani: "Campionato bellissimo, in maniera meritata e prepotente ci sono meritatamente in alto due belle realtà, Udinese e Atalanta. Napoli strepitoso per il gioco che esprime, per i gol che fa e i risultati che ottiene. La conferma secondo me riguarda un grande Milan. E poi c'è qualche difficoltà magari della Juve. Come dice il mister, molto dipende da alcune assenze veramente importanti".