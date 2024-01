News Udinese / Pozzo non ci stanno, presentato ricorso per la squalifica

La famiglia Pozzo dopo aver individuato tutti i colpevoli dei cori a Mike Maignan, non ci sta ed ha presentato un ricorso per la squalifica

La famiglia Pozzo non ci sta e vuole evitare una gara a porte chiuse dopo tutto il lavoro fatto nel corso di questi ultimi giorni. Infatti l'Udinese ha presentato proprio in queste ore il ricorso ufficiale. Non va dimenticato il lavoro che i bianconeri hanno seguito a braccetto con la procura per poter individuare i colpevoli ed allo stesso tempo le decisioni prese in questi giorni.

Mentre per lo stato italiano i quattro tifosi colpevoli riceveranno un DASPO di 5 anni, per l'Udinese non potranno mai più entrare al BluEnergy Stadium. Una decisione davvero forte da parte di una squadra che non vuole vedere penalizzata l'immagine della società per via di sole quattro persone.