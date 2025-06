Notizie Udinese – Il Paron Pozzo torna sul closing: le parole

Non ci sono quindi indicazioni di un clamoroso passo indietro da parte dei Pozzo . Tuttavia, va notato che ieri pomeriggio Giampaolo Pozzo ha mostrato un atteggiamento un po’ sfuggente riguardo alla situazione. «C’è questo affare in corso. È ben avviato".

"Le nostre ambizioni sono di seguire l'esempio dell'Atalanta, che è diventata una grande società, una squadra di primo piano. Ci adoperiamo per il benessere dell'Udinese; se non riusciremo a trovare un accordo, continueremo a gestire la società". Dalle sue parole si comprende che non desidererebbe cedere completamente il pacchetto azionario per mantenere il controllo sulla parte sportiva della "nuova Udinese".