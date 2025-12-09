Promosso l’arbitro Maresca per la sua conduzione in Udinese-Genoa 1-2.
mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Tra pragmatismo e concretezza: la moviola di Maresca
udinese
Udinese News – Tra pragmatismo e concretezza: la moviola di Maresca
L'arbitro Maresca ha dimostrato una grande lucidità nei pochissimi episodi controversi della gara di ieri: sufficienza raggiunta
GAZZETTA DELLO SPORT 6—
A volte rigido, altre volte meno. Preciso sul fuorigioco del gol dell'Udinese. Sul penalty giudica correttamente il contatto tra Okoye e Colombo e assegna il tiro dagli undici metri con fermezza. Non espelle Martin con un cartellino giallo per un intervento pericoloso nel primo tempo. Tuttavia, riconosce e sanziona con un cartellino la entrata dura di Karlstrom a centrocampo.
TUTTOSPORT 6,5—
Gestisce una partita molto intensa, con alcune incertezze sulla decisione da prendere riguardo al cartellino di Karlstrom per il fallo su Malinovskyi, ma nel complesso si comporta bene nel dirigere il match.
Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA