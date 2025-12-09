Udinese News – Tra pragmatismo e concretezza: la moviola di Maresca

L'arbitro Maresca ha dimostrato una grande lucidità nei pochissimi episodi controversi della gara di ieri: sufficienza raggiunta

GAZZETTA DELLO SPORT 6

A volte rigido, altre volte meno. Preciso sul fuorigioco del gol dell'Udinese. Sul penalty giudica correttamente il contatto tra Okoye e Colombo e assegna il tiro dagli undici metri con fermezza. Non espelle Martin con un cartellino giallo per un intervento pericoloso nel primo tempo. Tuttavia, riconosce e sanziona con un cartellino la entrata dura di Karlstrom a centrocampo.