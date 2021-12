Notizie Udinese – I precedenti con il Crotone / Non ci crederete, ma…

Domani alle ore 18, l'Udinese affronterà il Crotone nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ecco tutti i precedenti tra i 2 club

Redazione

L'Udinese dopo il pareggio contro i rossoneri di mister Stefano Pioli vuole tornare alla vittoria. Domani, alle ore 18, la Dacia Arena ospiterà il match contro il Crotone, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Sarà una gara da non sbagliare. La vincente incontrerà, agli ottavi, i biancocelesti di Maurizio Sarri. Inutile dire che i friulani hanno tutti i favori del pronostico. Servirà, però, massima concentrazione. Importante non sottovalutare l'avversario. Ma non perdiamoci in chiacchiere ed andiamo a vedere i precedenti tra questi due club. Pochi, ma buoni.

I precedenti

Queste due squadre si sono affrontate solamente sei volte nella massima serie del campionato italiano. L'Udinese si trova leggeremente avanti. Infatti, i bianconeri hanno vinto tre volte, mentre i rossoblù due. Un pareggio. Nell'ultimo incontro, i friulani si sono imposti allo Scida per 1-2 grazie alla doppietta di Rodrigo De Paul. Tuttavia, se prendiamo in considerazione le partite giocate alla Dacia Arena, il bilancio è in parità: una vittoria a testa ed un pari. Il primo successo è stato dell'Udinese (18/12/2016): 2-0 grazie ai due gol di Cyril Thereau. L'anno successivo, invece, i calabresi si sono imposti per 1-2 con le reti di Simy e Faraoni. Nella scorsa stagione un noioso 0-0. Ma andiamo a vedere i marcatori più prolifici.

I marcatori

L'Udinese, in totale, ha realizzato otto gol. Il Crotone quattro. Le reti dei friulani sono state realizzate solamente da quattro giocatori. Infatti, De Paul, Thereau, Jankto e Lasagna hanno segnato due gol a tesa ai rossoblù. Per i calabresi, invece, è Nwanko Simy ad essere andato più volte a segno contro i bianconeri: due gol. Una rete per Davide Faraoni e Marcus Rohden. Nel frattempo, in attesa di questa importante gara, andiamo a parlare di calciomercato. Circola una voce clamorosa. Verità o bufala? Ecco tutto quello che sappiamo. Le ultime <<<