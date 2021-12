Notizie Udinese – La rinascita di Arslan / Rinnovo più vicino?

Tolgay Arslan, partita dopo partita, sta tornando sui livelli a cui ci aveva abituato lo scorso anno. Il rinnovo non è più un'utopia. Le ultime

Tolgay Arslan ha giocato una partita perfetta. Corsa, grinta e sostanza in mezzo al campo. Proprio quello che serviva. Inoltre, il tedesco è stato decisivo per il gol di Beto. Infatti, l'azione è nata da un suo recupero palla su Bakayoko. Dopo un inizio di stagione negativo, in cui era spesso disattento e nervoso, nelle ultime uscite sembra aver cambiato marcia. Contro il Torino si è guadagnato il calcio di punizione poi trasformato da Forestieri, mentre all'Olimpico ha realizzato l'incredibile rete del pareggio all'ultimo secondo. Con Genoa ed Empoli, sebbene la squadra non abbia brillato, è riuscito a fornire prestazioni positive. Ieri, forse, la sua miglior partita. Attenzione, può incredibilmente riaprirsi il discorso rinnovo. Le ultime.

Tolgay Arslan è uno dei nove giocatori dell'Udinese in scadenza di contratto a fine stagione. Fin qui, i discorsi per un rinnovo sono andati a rilento. Sia la società che lo stesso giocatore sembravano non intenzionati a proseguire insieme. Adesso, la situazione è cambiata. I dirigenti friulani potrebbero presto contattare l'agente del tedesco per iniziare le trattative. Attualmente, il classe '90 percepisce seicentomila euro all'anno (al pari di De Maio, Becao e Nuytinck). Solamente Deulofeu, Pereyra e Nestorovski percepiscono di più. L'ex Amburgo è un giocatore esperto, maturo, ma con ancora diversi anni davanti. Non a caso, diversi club hanno già chiesto informazioni. In particolare, piace molto al Besiktas e all'Istanbul Basaksheir. Tuttavia, è ancora tutto nelle mani dell'Udinese.