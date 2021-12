Notizie Udinese – I precedenti con i diavoli: profondo rosso (nero)

Novantuno gli incontri ufficiali tra le due squadre nel campionato italiano. I rossoneri sono nettamente in vantaggio. Ecco tutti i precedenti

L'Udinese, reduce da quattro gare consecutive senza successo, ha un disperato bisogno della vittoria. La panchina di Luca Gotti è saltata. Sabato, in panchina ci sarà Gabriele Cioffi. L'allenatore ad interim dei bianconeri è chiamato subito ad una sfida proibitiva. Alla Dacia Arena farà visita la capolista del campionato: i rossoneri di mister Pioli. Servirà un'impresa. Nel calcio, però, tutto può succedere. Non sarà naturalmente il primo incontro tra i due club, che si sono già affrontati in novantuno match di Serie A. Ecco i precedenti.

I precedenti

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben novantuno volte nella massima serie del campionato italiano. Dominio rossonero. I lombardi infatti hanno ottenuto quarantuno successi contro le diciassette dei friulani. I pareggi sono trentatré. Ma c'è di più. Negli ultimi otto incontri, i diavoli hanno ottenuto quattro vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta. Nella scorsa stagione, i ragazzi di Pioli si sono imposti per 1-2 alla Dacia Arena con i gol di Kessié ed Ibrahimovic. A San Siro, invece, è terminata 1-1, ma con molto rammarico da parte dei friulani. Infatti, il gol dei padroni di casa è arrivato su calcio di rigore al 97'. Non finisce qui. Andiamo a vedere anche i marcatori più prolifici.

I marcatori

L'Udinese, in totale, ha realizzato novantuno gol. I rossoneri centocinquantasei. Il migliore marcatore dei friulani è Antonio Di Natale con undici reti segnate, mentre per i lombardi comanda Andriy Shevchenko a quota nove. Dei giocatori a disposizione di mister Gabriele Cioffi solamente Becao (2 gol) e Stryger Larsen (1 gol) hanno già segnato ai diavoli. Per quanto riguarda quelli di Stefano Pioli, invece, la lista è lunga. Rebic, Kessié ed Ibra hanno realizzato due reti contro l'Udinese, Theo e Romagnoli una.