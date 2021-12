Notizie Udinese – Chi sale e chi scende: da Success a Molina

L'Udinese è reduce dall'incredibile pareggio dell'Olimpico contro i biancocelesti. Andiamo a vedere lo stato di forma dei giocatori friulani

Il giocatore più in forma è Beto. Non ci sono dubbi. All'Olimpico ha mostrato tutte le sue qualità. La doppietta è solo la punta dell'iceberg. Il portoghese è sia in fiducia ma anche in una condizione fisica da paura. Piano piano anche Isaac Success sta tornando al top della forma. Giovedì, è stato una spina nel fianco della difesa biancoceleste. Si candida prepotentemente per una maglia da titolare anche contro l'Empoli. Infine, non possiamo non inserire Tolgay Arslan. Quando il tedesco entra in campo concentrato e determinato è tutt'altro giocatore. Speriamo possa diventare più costante. Ma passiamo a quelli meno in forma.