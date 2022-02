Udinese-Torino / I precedenti contro i granata: attenzione al gallo

Settantatré gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. Il team piemontese si trova leggermente in vantaggio. Ecco i precedenti

Redazione

L'Udinese ha voglia di tornare a scendere in campo. I ragazzi di Cioffi si stanno allenando duramente al Bruseschi in vista della gara di domenica contro il Torino. I friulani sono reduci da tre sconfitte (2 in campionato ed 1 in Coppa Italia) ed un pareggio. Alla Dacia Arena non sono ammessi passi falsi. Tuttavia, il club granata si trova in un ottimo momento di forma. Si preannuncia una gara tesa ed equilibrata. Nel frattempo, andiamo a vedere i precedenti tra i due club.

Precedenti

Udinese-Torino è ormai una sfida storica del calcio italiano. Infatti, i due club si sono già incontrati in altre settantatré occasioni. I granata si trovano leggermente in vantaggio: 26 vittorie contro le 25 friulani. I pareggi sono 22. In totale, i bianconeri di Udine hanno segnato ottantuno gol, i piemontesi ottantaquattro. Il miglior marcatore dell'Udinese è Bettini con quattro reti segnate, mentre per il Torino comanda Belotti a quota sette. I ragazzi di mister Cioffi dovranno fare particolare attenzione al gallo. Negli ultimi 4 incontri con i bianconeri ha realizzato tre reti. Ma andiamo a rivivere il match dell'andata.

Andata

Il 22 novembre è andato in scena il match tra Torino ed Udinese, valido per il tredicesimo turno di Serie A. I padroni di casa sono passati subito in vantaggio con un tiro dalla distanza di Josip Brekalo. Il raddoppio è arrivato ad inizio ripresa grazie al gol di Bremer. Il gol del 2-0 ha svegliato i friulani, fino a quel momento mai pericolosi. La bella punizione di Forestieri ha riperto la partita. I ragazzi, allora allenati da Luca Gotti, hanno avuto diverse occasioni per pareggiare, ma Milinkovic Savic è stato autore di parate incredibili. I granata si sono, quindi, imposti per 2-1. L'Udinese vuole vendicare questo ko.