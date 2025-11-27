Verso Parma-Udinese | I precedenti storici e recenti: i dati a confronto

La sfida tra Parma e Udinese in programma per sabato, nasconde dei precedenti interessanti che riflettono i momenti attuali delle due squadre

La sfida fra Parma e Udinese avrà luogo per inaugurare il sabato della tredicesima giornata del campionato. Entrambe le squadre si trovano in condizioni molto diverse: mentre gli emiliani hanno ottenuto quattro punti contro Milan e Verona, i friulani hanno subito tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

Le due squadre si sono sfidate in 30 occasioni, tutte in massima serie. Gli storici pende a favore degli ospiti, che hanno avuto la meglio in 12 occasioni, contro gli 11 successi dei locali. Il pareggio è il risultato meno comune, verificatosi solamente 7 volte. Tuttavia, il Parma non riesce a guadagnare tre punti dal gennaio 2020, quando sconfisse i friulani con un punteggio di 2-0.

Da quando Kosta Runjaic è subentrato come allenatore dell'Udinese, la squadra ha vinto entrambe le partite contro gli emiliani: la prima di queste vittorie è arrivata grazie a una grande rimonta dopo aver inizialmente perso due reti. Pertanto, la partita al Tardini potrebbe risultare molto bilanciata, con entrambe le squadre desiderose di ottenere il massimo per ragioni diverse.