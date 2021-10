Notizie Udinese – I precedenti con il Verona: è tutto in perfetto equilibrio

Mercoledì l'Udinese affronterà il Verona. Le due squadre si sono già affrontate trentaquattro volte. Regna l'equilibrio

Nemmeno il tempo di esultare per il pareggio di Bergamo che già si torna in campo. Mercoledì, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena l'Hellas Verona dell'ex Igor Tudor. Le due squadre hanno un solo punto di differenza in classifica. Si preannuncia, quindi, un match aperto ed equilibrato. Nel frattempo, vediamo i precedenti tra i due club. Friulani e veneti si sono già affrontati trentaquattro volte in Serie A.

Precedenti

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben trentaquattro volte nella massima serie del campionato italiano. Regna l'equilibrio più totale: 11 vittorie bianconere così come quelle dei gialloblù. I pareggi sono 12. Tuttavia, se prendiamo in considerazione solo le gare giocate alla Dacia Arena (o Friuli), la musica cambia. L'Udinese ha vinto ben 9 volte su 17 incontri. I successi degli scaligeri sono 3, mentre i pareggi 5. Inoltre, il club veneto non sbanca Udine dalla stagione 2014-2015. In totale, i friulani hanno realizzato 25 gol. I veneti 18. Ma andiamo ad analizzare i momenti di forma delle due squadre.

Forma

I due club arrivano a questo match con stati d'animo differenti. I ragazzi di Luca Gotti, reduci da tre pareggi di fila, non vincono da ben sei partite. L'ultimo successo risale alla trasferta di La Spezia del 12 settembre. Il Verona, invece, grazie a Tudor è letteralmente rinata. Con Eusebio Di Francesco, gli scaligeri avevano ottenuto tre sconfitte in altrettante partite. Dal cambio di allenatore sono arrivate tre vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Nell'ultimo turno, i veneti hanno strapazzato i biancocelesti di Maurizio Sarri con un sonoro 4-1. Protagonista del match, il cholito Simeone, autore di un poker. Nuytinck, Samir e Becao devono prestare massima attenzione. Nel frattempo, torniamo a parlare della gara di ieri contro l'Atalanta. Come ogni settimana, la nostra redazione ha stilato le pagelle della sfida. Ecco tutti i voti. Ci sono delle sorprese <<<