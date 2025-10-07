Udinese – Il premio “una vita per il calcio” è di Nani!

Gianluca Nani si aggiudica il premio “una vita per il calcio”: ecco e le sue dichiarazioni in occasione della cerimonia

Lorenzo Focolari Redattore 7 ottobre - 13:06

Riconoscimento di grande rilevanza per il direttore tecnico del gruppo Gianluca Nani, che durante il Palermo Football Meeting ha ricevuto dal legale Claudio Pasqualin, uno dei più noti procuratori sportivi in Italia, il premio “Una vita per il calcio”.

Questo premio gli è stato assegnato per il suo lungo percorso come dirigente sportivo e in passato è stato conferito a prestigiose personalità del calcio italiano come Ariedo Braida e Pantaleo Corvino.

“È stata una giornata piena di emozioni e soddisfazione. Ricevere un premio per la carriera significa che ho contribuito in modo positivo – ha affermato Gian Luca Nani durante la cerimonia di premiazione

“Voglio dedicare questo riconoscimento ai miei genitori: siamo il risultato di ciò che hanno fatto per noi. Non sono più con me, ma probabilmente se fossero qui si sarebbero emozionati. Voglio anche dedicare un pensiero ai miei collaboratori, ho sempre cercato di scegliere le persone più capaci di me”. Le ultime di mercato: Doppio colpo di Allegri: ecco tutti i dettagli<<<