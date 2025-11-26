Il premio De Sanctis va all’Udinese. Questo riconoscimento testimonia l’impegno nel realizzare il Bluenergy Stadium, un progetto che ha completamente reinventato l’idea di stadio, concependolo come un luogo sostenibile, innovativo, accessibile e responsabile.
Udinese – Il premio De Sanctis va alla famiglia Pozzo: il punto
Nella giornata di ieri la famiglia Pozzo ha ricevuto il premio De Sanctis consegnato da Dino Zoff, per la sostenibilità dello stadio
Nella motivazione, il comitato ha evidenziato l'importanza delle infrastrutture. In particolare il parco solare creato in collaborazione con Bluenergy sul soffitto dello stadio, ma anche gli aspetti culturali, notando come la sostenibilità sia ormai parte integrante dei valori aziendali di Udinese Calcio.
Si tratta di un riconoscimento importante che dona le basi all’Udinese di poter guardare al futuro in maniera moderna e sostenibile. Le ultime notizie di mercato: Colpo Runjaic? Affare da 7 milioni di euro<<<
