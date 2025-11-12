News Udinese – Premio per la società bianconera! Il punto attuale

La società bianconera sarà chiamata a Palazzo Chigi in quanto nominata per il premio De Sanctis volto alle cause sostenibili

L'Udinese verrà premiata con il De Sanctis per le pratiche sostenibili, un riconoscimento tra i più importanti a livello nazionale, come riporta la società in un comunicato, dedicato all'innovazione, alla cultura e alla responsabilità sociale. La premiazione si terrà il 25 novembre presso Palazzo Chigi, con la presenza del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del presidente della Figc, Gabriele Gravina.