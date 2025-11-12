News Udinese – Premio per la società bianconera! Il punto attuale

L'Udinese verrà premiata con il De Sanctis per le pratiche sostenibili, un riconoscimento tra i più importanti a livello nazionale, come riporta la società in un comunicato, dedicato all'innovazione, alla cultura e alla responsabilità sociale. La premiazione si terrà il 25 novembre presso Palazzo Chigi, con la presenza del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del presidente della Figc, Gabriele Gravina.
Il premio sarà consegnato da Michele Uva, direttore Uefa per la sostenibilità, a Magda Pozzo, in qualità di rappresentante del club. Il premio evidenzia l'impegno di Udinese nel sostegno a un approccio sostenibile a tutto tondo, grazie al progetto del Bluenergy Stadium, il primo stadio in Italia realizzato secondo criteri di efficienza energetica, inclusione e innovazione.
"Il parco solare, sviluppato in collaborazione con Bluenergy Group, e la costante attenzione alla diminuzione dell'impatto ambientale fanno dello stadio un esempio di riferimento in Europa per quanto riguarda le infrastrutture sportive sostenibili". Le ultime notizie di mercato: Barcellona e City su Atta? Tutta la verità <<<
