News Udinese – Preoccupazione per Masina: le ultime sull’infortunio

Il difensore dell'Udinese è uscito dal campo prematuramente, le ultime sulle sue condizioni e su un possibile rientro: tutti i dettagli

Redazione

L'Udinese si gode il momento positivo, visto che nel giro di quattro giorni sono arrivati ben due successi molto importanti. Il primo è servito quasi per sbloccare la squadra e la partita contro il Monza va fatto notare che è stata gestita in maniera impeccabile, nonostante lo svantaggio. Ieri, invece, è arrivata la prima vittoria importante nel corso di questo campionato, alla Dacia Arena è arrivata e caduta la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un 1-0 che mette K.O. i giocatori che arrivano dalla Toscana. Non ci sono solo belle notizie, sfortunatamente, nel corso dell'incontro è uscito prematuramente dal campo Adam Masina. Ecco tutti i dettagli sul suo infortunio

Il giocatore arrivato quest'estate dal Watford sembra essersi messo a completa disposizione del nuovo tecnico Andrea Sottil, anche se il danno ricevuto ieri potrebbe cambiare diametralmente i suoi programmi. Verso la fine della prima frazione, il difensore si è accasciato al suolo ed ha reclamato l'aiuto dei medici per un problema al ginocchio. Dopo qualche secondo è stato portato fuori dal campo in barella e di conseguenza questo fa aumentare le preoccupazioni. Come se non bastasse, Adam Masina, ha lasciato la Dacia Arena in stampelle. Solo nel corso di questa giornata si scoprirà di più su questo infortunio, ma intanto la preoccupazione è molta. L'Udinese deve preparare un colpo last minute.

Un nuovo innesto

Fino a ieri poteva sembrare fantamercato un altro acquisto dopo il nigeriano Ehizibue, ma proprio il danno subito da Masina potrebbe far cambiare diametralmente idea. Adesso serve un giocatore che possa giocare nei tre dietro, visto che con un danno del genere sono pochissime le alternative. In queste ultime ore dobbiamo aspettarci un vero e proprio colpo da maestro da parte del direttore Pierpaolo Marino. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri sera ai giocatori bianconeri. Ecco le pagelle di Udinese-Fiorentina <<<