Udinese-Salernitana | Senti Masina: “Partita calda. Arriviamo fiduciosi”

Masina ha esordito parlando di come sarà la sfida contro il club campano. Quella contro la Salernitana, dice il terzino, sarà “una partita delicata, arriviamo fiduciosi dopo la performance di Milano ma non contenti per il risultato. Sarà un match complicato, speriamo di indirizzarlo favorevolmente fin da subito”. L’obiettivo è chiarire che l’Udinese è viva ed è pronta a lottare per superare la posizione ottenuta lo scorso anno: “Facciamo questo mestiere per migliorarci ogni giorno. Vogliamo far meglio dell’anno scorso e speriamo di riuscirci tramite il lavoro”. Parole da leader per Masina che in poco tempo si è già guadagnato la fiducia di mister Sottil e dei nuovi compagni di squadra. Interrogato sui punti deboli della squadra allenata da Nicola, Masina ha risposto: “Non saprei, ma sicuramente sarà una partita molto calda, piena di contrasti. Loro sono fisici, dovremo esserlo altrettanto, sperando che l’intensità soprattutto nella parte finale della gara possa premiarci”. Nel mentre sono state rese note le formazioni ufficiali delle due compagini. Se ancora non le avete viste, ecco le scelte di Sottil e Nicola per la gara <<<