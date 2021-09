News Udinese – Testa al prossimo impegno / Si prepara il colpaccio!

Si conclude la terza giornata di campionato, ma la testa inizia ad essere già a lunedì, quando i bianconeri dovranno affrontare gli azzurri

Si deve ancora concludere completamente la terza giornata di campionato , dato che stasera ci sarà l'incontro tra Hellas Verona e Bologna. La società bianconera è però già con la testa ad un solo obiettivo: il match contro gli avversari partenopei . Sono solo due i punti che separano le società, un risultato incredibile se pensiamo alle pretese che la squadra si prefissava prima dell'inizio del campionato. Parliamo di ben sette punti in tre partite, un risultato incredibile. Due le vittorie, contro Spezia e Venezia e un pareggio molto prestigioso contro la Juventus guidata da Max Allegri . Il mister però non accetta distrazioni ed ha già fissato la ripresa degli allenamenti. Stabilita già la data .

Sono due i fattori che fanno la differenza. Il primo è quello dei buoni risultati, di conseguenza i ragazzi si meritano un po' più di riposo. Il secondo è la data del match, dato che l'incontro è stato fissato per le 20:45 di Lunedì, siccome la squadra guidata da Luciano Spalletti giocherà giovedì sera contro il Leicester. Partita valida per il primo turno di Europa League. Alla fine la data di ripresa degli allenamenti è stata fissata per Mercoledì, di conseguenza la squadra può godersi due giorni di meritato riposo. Scopri assieme a noi cosa ne pensa il mister dei prossimi avversari.