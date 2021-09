L'Udinese vince la seconda partita su tre in campionato e vola a sette punti, un risultato veramente impronosticabile all'inizio della stagione. La squadra ieri ha saputo soffrire sul campo e poi grazie alle ripartenze si è resa più volte pericolosa. Questo dimostra che i bianconeri non mollano mai ed ora ci si gode la classifica. Andiamo a vedere la fotogallery di questo match, che non ha annoiato e regalato diverse sorprese <<<