Udinese – Presentata la seconda maglia da gioco: ecco le immagini

La squadra friulana presenta la seconda maglia da gioco per la nuova stagione. Ecco le immagini per il kit che accompagnerà i bianconeri

Il team bianconero presenta il suo secondo kit per questa nuova stagione. La squadra di Andrea Sottil dopo essersi affidata alla tradizione per quanto riguarda la prima maglia, ha voluto osare con quella away. Se andiamo a vedere nel dettaglio, parliamo di un completo color corallo con degli inseriti bianchi e blu. Una vera e propria scelta audace da parte del team che sappiamo sperimentare sempre in maniera molto interessante stagione dopo stagione. Ecco il post con cui la società ha annunciato il nuovo kit: