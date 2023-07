Notizie Udinese – Zemura si presenta: “Non farò rimpiangere Udogie”

Il primo calciatore nella storia dello Zimbabwe che veste la maglia di una società della massima serie del calcio italiano è proprio Jordan Zemura. Stiamo parlando di un esterno a cinque con spiccate doti fisiche. Il difensore è arrivato nel corso di questo mercato a costo zero dal Bornemouth ed ha intenzione di mettersi in mostra con la maglia dell'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni in vista della sua prima stagione nel Bel Paese: "In campo per me è una battaglia, bisogna voler vincere e per farlo devi essere determinato. Il mio obiettivo è quello di non far rimpiangere il terzino Destiny Udogie. Mostrerò tutto quello che so fare". Non sono mancate anche delle parole sul nuovo tecnico: "Mister Sottil lavora duro, è molto concentrato sul suo compito. Vedere un allenatore così devoto alla squadra e ai singoli giocatori ti spinge a volergli dare tutto". Si concludono qua le prime dichiarazioni di Zemura. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla trattativa del momento: Samardzic vede Milano <<<