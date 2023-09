Udinese – La presentazione di Davis: “Ecco cosa voglio dai bianconeri…”

Il calciatore inglese è pronto per diventare un punto di riferimento (al rientro dall'infortunio) per il tecnico Sottil. La presentazione

I bianconeri continuano a lavorare sul campo in vista del match di Cagliari contro mister Ranieri. In queste ore, però, è avvenuta la presentazione di un calciatore molto importante come Keinan Davis. L'attaccante arrivato in quel di Udine nelle ultime ore del mercato estivo ha detto la sua riguardo l'Udinese e i suoi obiettivi.