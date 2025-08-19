Notizie Udinese – La presentazione della squadra slitta! Ecco il motivo

L’Udinese comunica che le previsioni del tempo, che indicano tempeste per giovedì 21 agosto, obbligano la società a cambiare la sede della presentazione della squadra per la stagione 2025/26, che era originariamente programmata nel centro di Udine. Non si terrà più in Piazza Venerio, come inizialmente previsto, ma si svolgerà allo stadio ‘Friuli’.
I preparativi per la presentazione della squadra verrano rimandati e ricollocati: ecco i dettagli delle modifiche
I cancelli si apriranno alle 18. 45, con ingresso libero nei settori di Tribuna Centrale Nord e Tribuna Centrale Sud. Alle 19. 30 ci sarà la presentazione della squadra Primavera, seguita alle 20. 00 dalla Prima Squadra, insieme al personale tecnico e ai collaboratori.
