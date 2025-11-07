News Udinese – Rui Modesto sarà presente per l’Angola: il punto

Durante la pausa per le Nazionali, che inizierà dopo la partita di campionato contro la Roma, l'Udinese dirà addio a diversi giocatori, i quali partiranno per unirsi alle loro rispettive nazionali. Tra questi c'è Rui Modesto , convocato dal selezionatore Patrice Beaumelle per un'importante amichevole contro l'Argentina. Il difensore dell'Angola non è l'unico atleta della Serie A a essere chiamato: insieme a lui ci sono anche Gaspar, Nzola e Luvumbo.

Fino ad ora, la stagione non è stata molto positiva per il giocatore del 1999, che ha partecipato solamente a due match, contro il Milan e l'Inter, entrando in campo in entrambe le partite e accumulando solo 41 minuti di gioco. Sicuramente, l'arrivo di Zanoli, ora titolare sulla fascia destra, non facilita la situazione per l'angolano, che avrebbe dovuto comunque cercare di migliorare la sua posizione, visto che anche Ehizibue è in una posizione più favorevole rispetto a lui.