News Udinese – Il presidente di Lega è chiaro: “La A resta a 20 squadre”

Il presidente di Lega è stato chiaro e la nostra serie A è un campionato destinato a restare a 20 squadre. Ecco le sue dichiarazioni sul tema

Ieri è andata in scena l'ennesima assemblea di Lega. Diverse le proposte sul tavolo e tutte molto interessanti visto che potrebbero cambiare e non di poco l'organigramma del nostro calcio. Al momento la decisione che tiene banco è quella del possibile passaggio da 20 a 18 squadre per cercare di aumentare la competitività sotto tutti i punti di vista ed evitare campionati in cui ci si salva con meno di un punto di media per partita. Il presidente Casini, però, ha chiarito tutto quello che riguarda questa proposta ed ha intenzioni di fare un po' di chiarezza. Al momento sono altre le questioni da risolvere, andiamo a vedere di cosa si sta parlando.

"Al momento non è la priorità il taglio del numero di squadre nel massimo campionato. Ci sono 100 squadre professionistiche, è importante intervenire con una proposta di sistema e quindi non è stata considerata prioritaria una riduzione per la Serie A". Le affermazioni non lasciano alcun tipo di scampo e di conseguenza per ancora qualche altra stagione, il nostro campionato resterà a venti squadre. Questa potrebbe essere una grande occasione per rialzare il livello (anche delle neo promosse). L'intervista non si è conclusa qua, visto che non si sono fatti attendere anche i commenti sulla possibile reazione da parte di tutte le società.

Comune accordo — "La Serie A a 18 squadre è un qualcosa che si può fare in qualche mese. Rispetto alla gravità della situazione anche le squadre che sono interessate hanno capito". Al momento c'è pieno accordo e fiducia tra le nostre venti società e soprattutto il presidente di Lega. Si spera che nel corso dei prossimi mesi si possa continuare in questo modo per sistemare diverse situazioni che stanno attanagliando il nostro calcio.