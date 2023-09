Udinese / Prestazione da paura per la mezz’ala, Sottil lo vuole titolare

Una vera e propria prestazione da paura per la mezz'ala di proprietà dell'Udinese. La squadra adesso lo vuole titolare a tutti i costi

Una vera e propria prestazione da paura per il centrocampista della squadra guidata da mister Andrea Sottil. L'Udinese se lo è aggiudicato nel corso di questa estate ed ora pare essere pronto per fare il suo esordio sul campo da gioco. Stiamo parlando di un vero e proprio asso nella manica per la squadra del Friuli Venezia Giulia.