Notizie Udinese – La situazione è più grave del previsto / Gotti…

L'Udinese ha il terzo peggior attacco del campionato. Mister Luca Gotti deve trovare in fretta nuove soluzioni

Prima della gara contro il Napoli (quarta giornata), l' Udinese aveva realizzato ben sei gol in tre gare: media di due gol a partita. Dopo ulteriori tre sfide, però, la media si è abbassata tantissimo arrivando ad una rete per partita. I friulani sono reduci da tre match di fila senza aver segnato nemmeno un gol. Terzo peggior attacco del campionato. Solamente Venezia e Salernitana hanno fatto peggio con quattro reti segnate. Ma non finisce qui. I bianconeri hanno tirato 66 volte, piazzandosi al quattordicesimo posto in questa graduatoria. Anche a livello di cross non ci siamo: solamente 14 andati a buon fine. Non è una novità che l'Udinese abbia problemi a trovare la via del gol. Da quando Antonio Di Natale si è ritirato, la squadra ha iniziato a faticare. Mister Luca Gotti è chiamato a trovare nuove soluzione per invertire la rotta. Il tecnico ha un'idea.