Udinese – Gotti tenta il tutto per tutto: non è stata una scelta facile!

Il nome di Mister Gotti sta passando di bocca in bocca a Udine. I tifosi e la società lo difendono a spada tratta. L'Udinese gioca un buon calcio ma i risultati, come sappiamo, nelle ultime 3 partite non sono arrivati. Gli avversari non erano facili ma adesso si riparte. Prossima destinazione? Marassi.