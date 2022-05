Notizie Udinese – Arriva la prima data ufficiale: l’inizio del ritiro

Iniziano ad arrivare le prime conferme in vista della nuova stagione. Ecco quello che si scopre proprio sull'annata 2022/2023

Il team bianconero inizia a lavorare in ottica futura . Dopo aver concluso al meglio (con una vittoria per 4-0 contro la Salernitana) la società di Gabriele Cioffi deve iniziare a pensare al prossimo campionato di calcio. Sicuramente non si può lasciare indietro nulla o nessuno e tutto è destinato a cambiare nel corso dei prossimi giorni. Al momento, però, la prossima stagione del team bianconero vive tra altalenanti punti di domanda che potrebbero essere difficili da risolvere. Sono diversi i giocatori che vedono il loro futuro lontano dalla città friulana e alla ricerca di una nuova avventura che permetta di puntare alle coppe europee. Anche il mister nelle ultime ore ha lasciato dichiarazioni che fanno preoccupare i fans . Intanto iniziano ad esserci l e prime date della prossima stagione. Ecco quando partirà il ritiro .

Non c'è un attimo di pausa e si inizia già a pensare alla prossima annata. Il gazzettino ha annunciato quelle che potrebbero essere le date future per la squadra di Gabriele Cioffi. Il ritiro dovrebbe partire proprio il 4 di Luglio e dovrebbe essere per la prima settimana in Friuli, per poi spostarsi in Austria soltanto dal 9 o dal 10 di Luglio. La società vuole preparare al meglio una stagione che potrebbe rivelarsi molto interessante. Intanto iniziano ad esserci anche le prime date emanate dalla lega stessa.