Notizie Udinese – Ecco la prima maglia della squadra per la stagione 23/24

L'Udinese presenta ufficialmente la nuova prima maglia per la stagione 2023/24. La squadra di Andrea Sottil vuole continuare a sorprendere ed oggi lo ha fatto anche con il kit home. Un vero e proprio ritorno al passato, visto che la maglia ricorda molto quella indossata negli anni 80 dal campionissimo brasiliano Zico. Non perdiamo altro tempo ed andiamo ad ammirarla nei dettagli.

Al momento il kit risulta ancora un po' spoglio per via della mancanza dello sponsor centrale. Ricordiamo che dopo dieci stagioni è terminata la partnership tra la squadra bianconera e l'azienda automobilistica Dacia. Senza ombra di dubbio questo ha influenzato i friulani che si sono trovati a pochi giorni dal via del ritiro senza uno sponsor principale. Vedremo nel corso dei prossimi mesi chi andrà a sostituire questa partnership oramai storica.