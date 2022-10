News Udinese | La Primavera cade ancora: quarto ko di fila e ultimo posto

La squadra di Sturm non ingrana e ora rischia grosso. Con il Sassuolo arriva l'ennesima sconfitta per 2-0 che condanna i friulani

Per un'Udinese che vola verso lidi inesplorati, ce n'è un altra che continua a faticare e non poco. Gli uomini di Sturm perdono ancora e ora rischiano grosso. Con il Sassuolo arriva un'altra sconfitta, la quarta consecutiva, stavolta per 2-0 che condanna i bianconeri all'ultima piazza in classifica. La squadra gioca male, è spenta e ha delle gravissime difficoltà in fase offensiva. Ecco la sintesi del match.