Udinese – Primavera 10-0 / Tutti i momenti salienti dell’incontro

Il team del Friuli Venezia Giulia è sceso questa mattina in campo per un incontro d'allenamento contro la primavera della società di Giampaolo Pozzo. Una partita in famiglia che è servita per prendere condizione in vista del prossimo match di campionato. Oggi il tecnico Andrea Sottil ha avuto la possibilità di sperimentare e provare diverse cose nuove, ma anche dare spazio a chi nelle prime giornate è stato spesso relegato alla panchina. Sin dal primo minuto sono scese in campo diverse seconde linee come il bomber Ilja Nestorovski che ha giocato un'ottima partita e segnato anche una tripletta personale. Ecco tutti i momenti salienti dell'incontro.