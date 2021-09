Notizie Udinese – La Primavera torna in campo: ecco com’è andata

Ieri pomeriggio, l'Udinese Primavera è scesa in campo per disputare un'amichevole contro l'Ilirija. Ecco com'è andata

Redazione

Non solo Serie A. In questo periodo sta ricominciando anche la stagione dell'Udinese Primavera. I giovani bianconeri, quest'anno, saranno guidati da Jani Sturm che sostituisce Massimiliano Moras. Per conoscere al meglio gli schemi del nuovo allenatore non c'è modo migliore di provarli sul campo, in partita. Per questo motivo la società friulana ha organizzato un'amichevole contro i pari età dell'Ilirija, club sloveno. Il match si è svolto ieri pomeriggio. Andiamo a vedere come si sono comportati i ragazzi dell'Udinese.

Bella vittoria

I ragazzi di Sturm sono già in clima campionato. I friulani si sono imposti con un netto 3-0. Nel primo tempo, l'Udinese è prima passata in vantaggio grazie al gol di Garbero e poi ha raddoppiato con la rete di Basha. Nella ripresa, il tecnico dei friulani ha provato anche qualche esperimento. Ma la musica non è cambiata. La doppietta del giovane attaccante classe 2003 ha chiuso definitivamente i conti. Bella prova di tutta la squadra. Dalla prossima settimana si comincia a fare sul serio. Vediamo i prossimi impegni della Primavera bianconera.

Prossimi impegni

Per il terzo anno consecutivo l'Udinese sarà impegnato nel Campionato Primavera 2. Nella scorsa stagione, i giovani bianconeri hanno raggiunto il settimo posto in classifica, fallendo quindi la possibilità di giocarsi lo spareggio per salire di categoria. Quest'anno i friulani non vogliono stabilire nessun obiettivo. Naturalmente, il sogno è la promozione. L'Udinese è stata sorteggiata nel girone A. Tra le squadre più temibili ci sono il Parma, la Cremonese, ma anche Brescia e Virtus Entella. Il cammino dei ragazzi di Sturm inizierà fuori casa il 18 settembre contro il Cittadella. La prima partita davanti al pubblico amico è in programma la settimana successiva, quando i bianconeri ospiteranno il Monza.