Udinese / Primavera, continua la crisi nera: sconfitta pure ad Empoli

Al Centro Sportivo “Petroio” passa di misura la formazione guidata mister Buscè che supera i friulani grazie alla rete di Barsi al 29' del primo tempo. Partita a tratti bloccata e molto equilibrata, fatta di duelli in mezzo al campo e poche occasioni: i bianconeri hanno cercato più volte di gestire il pallino del gioco e salire in cattedra, ma i toscani sono riusciti a rimanere solidi in fase difensiva e ad approfittare degli spazi concessi dagli avversari, rendendosi pericolosi soprattutto in contropiede. Empoli che dunque scavalca l'Inter e sale a quota 33 punti; bianconeri invece fermi a 15, a meno sei dalla zona play-out e in piena zona retrocessione in Primavera 2 .

I prossimi avversari

Per l'Udinese si preannuncia un'altra sfida difficile. Gli avversari del prossimo turno sono il Lecce capolista, squadra in salute di risultati e di classifica. I giovani salentini sono reduci dal pareggio a rete bianche con i baby nerazzurri. Non sarà facile per le zebrette trovare una vittoria che manca da Frosinone, ma è vietato arrendersi.