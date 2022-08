Notizie Udinese | La Primavera dei friulani sprofonda alla Continassa

Altra sconfitta per gli uomini di Sturm. Il rosso a Guessand condiziona una gara poi dominata dalla Vecchia Signora

Non inizia bene l'avventura di Jaka Strum sulla panchina dell'Udinese U19. Dopo il k.o. interno contro la Fiorentina, i friulani sono usciti sconfitti anche dalla Continassa, con il punteggio di 4-0 in favore della Vecchia Signora. Insuccesso che vede ora i bianconeri all'ultimo posto in classifica con zero punti racimolati, zero reti segnate e 5 gol subiti. numeri da brividi, ma per fortuna la strada è ancora lunga.

Il talento di certo non manca, con la Primavera che può contare su giocatori come Pafundi, Abankwah e Castagnaviz, tutti giocatori nel giro della prima squadra. Vedremo ora se Vivaldo Semedo, attaccante classe '05 arrivato dallo Sporting Lisbona, saprà dare una scossa all'avanguardia friulana, alla disperata ricerca di un finalizzatore (zero gol pare un dato abbastanza eclatante). Ecco com'è andata la sfida.

La gara

La partita comincia subito nel peggiore dei modi per la formazione di Mister Jani Sturm. Dalla metà del primo tempo, infatti, l'Udinese è costretta a giocare in dieci uomini a seguito di un rosso rifilato a Guessand, difensore che ha svolto il ritiro a Lienz con gli uomini di Sottil.

L'espulsione di Guessand mette in difficoltà i friulani, fin li protagonisti di una prova solida. Da quel momento in poi vengono costantemente messi sotto torchio dai padroni di casa. Qualche minuto più tardi arriva infatti il vantaggio della Vecchia Signora grazie alla rete di Turco. Il 9 dei piemontesi chiuderà la partita con una tripletta, mentre l'altra rete sarà siglata dal talento tedesco Yildiz, autore anche di due assist. Poco da fare quindi per la formazione friulana che nonostante il poker subito, mai stata in partita in inferiorità numerica. Gli uomini di Sturm adesso dovranno lavorare in ottica Frosinone, prossimo avversario mercoledì alle ore 11. Tutto questo con un Semedo in più.