News Udinese | La Primavera fatica, ma brilla la stella di Pafundi

L'inizio dei ragazzi di Sturm in Primavera 1 è stato a dir poco difficoltoso. L’inizio di stagione, infatti, non ha portato finora nemmeno una gioia nel percorso della primavera dell’Udinese. Dopo 7 partite giocate la società friulana ha ottenuto solamente un punto. Nell’ultimo incontro, andato in scena nella scorso weekend contro il Sassuolo, i giovani bianconeri sono capitolati per 2-0 nella ripresa e ora, nel prossimo turno, sono attesi da un impegno sulla carta complicato, contro la Primavera del Milan.

Per una squadra che ancora non è riuscita a trovare il bandolo della matassa, c’è anche chi sta vivendo un momento magico diametralmente opposto. Stiamo parlando del gioiello classe 2006 Simone Pafundi . Il talento dell’Udinese si sta mettendo in mostra con la maglia della Nazionale under 17, dove nell’ultima partita disputata contro la Grecia, ha realizzato gol e assist , portando gli Azzurrini alla fase finale dell'Europeo di categoria.

Nel ritiro estivo di Lienz Sottil aveva puntato su di lui, ma visto anche la giovanissima età, è ancora lontano dal conquistare un ruolo fisso all'interno del gruppo bianconero. Sicuramente però il futuro è dalla sua parte. l'Udinese crede molto in lui per l'avvenire, e per il presente il ragazzo potrà continuare a costruirsi e a crescere in Primavera, dove il suo rientro potrà essere fondamentale per i bianconeri per andare alla ricerca della prima vittoria stagionale.