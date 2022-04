News Udinese / La Primavera in campo domani! Il sogno è alla portata…

L'Udinese U19 sta facendo sognare tutti. I ragazzi di Jani Sturm stanno realizzando qualcosa di veramente inaspettato fino a qualche mese fa. Infatti vengono da 6 vittorie consecutive (7 i risultati utili) che li hanno portati in cima alla classifica.

Ad oggi, dopo la roboante sconfitta del Parma con il Venezia per 0 a 4, i bianconeri si ritrovano in cima alla classifica con 47 punti. Dietro inseguono a 46 Parma e Monza ed a sole due lunghezze c'è il Brescia. Perciò ora dipende tutto da loro, se vinceranno domani saranno qualificati direttamente per la Primavera 1, senza passare dai play-off.