Notizie Udinese – La Primavera inizia male: 9-0 da parte dell’Al Shabab

Una vera e proprio batosta per iniziare la preparazione. La Primavera dell'Udinese che da qualche giorno si sta allenando in preparazione ed in vista dell'ufficiale ritorno nella massima serie giovanile, ha giocato proprio ieri mattina la sua prima amichevole. Una partita complessa contro un'ottima squadra come l'Al-Ahli Shabab .

Come detto ad inizio articolo, si tratta di un match complesso in cui gli avversari hanno semplicemente dominato e si sono portati a casa un importantissimo 9-0 finale sia per l'umore che per far capire a tutti la valenza del calcio medio-orientale. Sicuramente un risultato che influisce dei carichi di lavoro. Resta non il migliore dei modi per iniziare l'annata. Cambiando rapidamente discorso, ecco le dichiarazioni di Sottil su Samardzic <<<