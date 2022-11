News Udinese – Le prime news su Deulofeu / Quanto tempo starà fuori

Il team bianconero si deve accontentare di una buona prima parte di stagione con un finale che sicuramente, però, lascia con l'amaro in bocca. Sono ben sette (otto se contiamo la Coppa Italia) le partite in cui è mancata la vittoria finale. Un momento difficile in cui bisogna dare tutto per poter rimediare agli errori fatti fino ad ora. Adesso ci saranno due mesi di stop in cui tutto il gruppo potrà allenarsi assieme (visto che un solo giocatore è convocato per i mondiali) e poter ritrovare la quadra che ha reso grandi i friulani. Bisognerà tenere anche sott'occhio il recupero di un giocatore fondamentale per la squadra: Gerard Deulofeu.