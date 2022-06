News Udinese – Le prime parole di Sandi Lovric: “Il mio obiettivo..:”

Il team bianconero continua a dire la sua sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. Le prossime ore saranno fondamentali per iniziare a sistemare la squadra in vista di una stagione che avrà diversi impegni ravvicinati uno vicino all'altro (per via del mondiale in Qatar). Sono diversi i giocatori pronti a preparare le valigie e c'è anche chi lo ha già fatto. Il primo a salutare tutti è stato proprio mister Gabriele Cioffi, questo a sua volta è stato seguito dal centrale (in prestito) Pablo Marì. Nei giorni che arriveranno si deciderà anche il futuro di Deulofeu e di Nahuel Molina: nulla è scontato. Nel frattempo ha lasciato delle dichiarazioni ad un giornale austriaco il nuovo trequartista bianconero Sandi Lovric. Ecco la sua presentazione al pubblico friulano.