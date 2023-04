Notizie Udinese – Primi attimi di Pafundi / La prestazione del golden boy

Il classe 2006 Pafundi ha avuto la chance di giocare il suo primo incontro ancora in completo bilico per più di 10 minuti. Ecco come è andata

Nelle ultime settimane il classe 2006 Simone Pafundi ha chiesto più minuti per poter mostrare le sue qualità sotto tutti i punti di vista. A farne domanda ci ha pensato anche il tecnico della nazionale maggiore Roberto Mancini. Dopo le importanti richieste e il grande risalto mediatico delle ultime due settimane, mister Sottil ha deciso di dare più spazio al calciatore negli ultimi incontri di campionato. Se contro il Bologna il suo ingresso in campo è stato fondamentalmente poco utile, visto il risultato ampiamente compromesso. Contro il Monza abbiamo una cartina di tornasole più ampia rispetto alle sue qualità e alle sue prestazioni. Andiamo a vedere come è andato il primo e vero match fondamentale per il giocatore ricercato da tutta Europa.

Simone Pafundi entra sul campo da gioco poco dopo la metà della seconda frazione. Cerca sin da subito di mettere in mostra tutte le sue qualità nonostante il risultato sia in bilico e non ci sia nessun margine di errore. I primi palloni toccati fanno subito notare il suo grande dribbling, anche se allo stesso tempo il centrocampo fisico del Monza in un'occasione riesce a rubarli palla e scattare in contropiede. Il rischio è veramente grosso, visto che la squadra si salva solamente per via di un errore nella ripartenza a campo aperto.

Serve più tempo — Il calciatore ha continuato a mettersi in luce e in mostra nonostante il primo errore e nel complesso bisogna tracciare un bilancio positivo da questa prestazione. Sicuramente si parla di un ragazzo che è ancora alle prime armi in un campionato agguerrito e fisico come la Serie A, ma allo stesso tempo ha dimostrato di avere le qualità per far parlare di se nel corso delle prossime annate.