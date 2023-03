Mercato Udinese – Pafundi, Beto, Samardzic e Pereyra: terremoto in estate

Procediamo con ordine e cominciamo da Pafundi. La discussa (ennesima) convocazione del gioiello dell'Udinese in Nazionale ha ripreso a far parlare del suo presente e, ovviamente, del suo futuro. Secondo Mancini dovrebbe giocare di più. Una cosa è certa, al 99% rimarrà a Udine o al massimo potrebbe essere girato in prestito secco per fargli fare un po' d'esperienza. Non va mai dimenticato che questo ragazzo ha soltanto 17 anni e non c'è da sbalordirsi se non sia uno dei titolarissimi di Sottil. Rumors rivelano che Napoli e Atalanta lo stiano tenendo sotto strettissimo monitoraggio ma al momento c'è da stare tranquilli. Il pericolo di vederlo partire in estate è davvero basso. Lo stesso, invece, non possiamo dirlo per Beto.