mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Primi passi verso due recuperi: le ultime dal Bruseschi

udinese

Notizie Udinese – Primi passi verso due recuperi: le ultime dal Bruseschi

Notizie Udinese – Primi passi verso due recuperi: le ultime dal Bruseschi - immagine 1
Due giocatori potrebbero bruciare le tappe prima del previsto: Runjaic rimane concentrato e valuta giorno per giorno
Lorenzo Focolari Redattore 

Doppia aspettativa di recupero durante questa pausa per le Nazionali per l’Udinese. I bianconeri stanno concentrando le loro energie sul ritorno in campo di Thomas Kristensen e Lennon Miller in preparazione per il match di campionato contro il Bologna.

Le condizioni di entrambi sono promettenti: i due atleti potrebbero essere disponibili per il ritorno, ma la situazione dipenderà dai risultati degli allenamenti e dalle valutazioni quotidiane del personale medico.

Il club friulano, infatti, non ha intenzione di correre rischi e monitorerà quotidianamente i miglioramenti dei due giocatori prima di prendere una decisione finale sul loro utilizzo. Le ultime di mercato: Barcellona e City su Atta? Tutta la verità <<<

Leggi anche
News Udinese – Fenucci si “sbilancia” in anticipo: le parole sui bianconeri
Udinese – Zaniolo: “Dobbiamo rimanere coesi e…” Le parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA