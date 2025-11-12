Notizie Udinese – Primi passi verso due recuperi: le ultime dal Bruseschi

Due giocatori potrebbero bruciare le tappe prima del previsto: Runjaic rimane concentrato e valuta giorno per giorno

Doppia aspettativa di recupero durante questa pausa per le Nazionali per l’Udinese . I bianconeri stanno concentrando le loro energie sul ritorno in campo di Thomas Kristensen e Lennon Miller in preparazione per il match di campionato contro il Bologna .

Le condizioni di entrambi sono promettenti: i due atleti potrebbero essere disponibili per il ritorno, ma la situazione dipenderà dai risultati degli allenamenti e dalle valutazioni quotidiane del personale medico.

Il club friulano, infatti, non ha intenzione di correre rischi e monitorerà quotidianamente i miglioramenti dei due giocatori prima di prendere una decisione finale sul loro utilizzo. Le ultime di mercato: Barcellona e City su Atta? Tutta la verità <<<