News Udinese | Primo gol “friulano” ai Mondiali: il Camerun è ancora vivo

La nazionale dei Leoni Indomabili si salva in extremis contro la Serbia nonostante i due gol di svantaggio. Apre le danze un friulano

Redazione

Arriva la prima rete del Mondiale targata Udine, ma stranamente non da un giocatore bianconero. Per Enzo Ebosse ancora panchina contro la Serbia, gara recuperata dai Leoni Indomabili grazie all'ingresso di Aboubakar, capace, nel giro di due minuti, prima di segnare in pallonetto il gol del 2-3, poi di servire l'assist a Chupo-Moting per il 3-3 finale. Ad aprire le danze, però, è stato un giocatore che con il Friuli ha un legame speciale.

Stiamo parlando di Jean Castelletto. Il difensore africano ha fatto sì che i Mondiali 2022 di calcio in Qatar continuino a parlare "italiano" grazie al gol nel match contro la Serbia di Kostic e Vlahovic. Castelletto, classe 1995, nato in Francia e naturalizzato camerunense, è però di chiare origini italiane col papà friuliano emigrato in Francia, e da mamma camerunese, ha poi scelto di vestire la maglia dei Leoni Indomabili.

Le parole di Castelletto — Castelletto non ha mai nascosto il suo passato e dopo l'eliminazione dell'Italia negli spareggi con la Macedonia aveva parlato così: "Io sono tanto camerunense quanto italiano, come origini. Mia mamma è di Yaoundé, la capitale, mentre mio padre è di Udine. Mi ha parlato a lungo del suo trasferimento dal Friuli alla Francia, delle sue fatiche, del paese che ha dovuto lasciare, del calcio. Vedere uscire gli Azzurri dal Mondiale è stato un dolore enorme, non riesco nemmeno ad immaginare un Mondiale senza Italia".