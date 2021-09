News Udinese – La probabile formazione contro l’Ac Dolomiti Bellunesi

Oggi ci sarà l'occasione di poter vedere in campo tutti i nuovi arrivati bianconeri. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando

Oggi scenderà in campo l'Udinese. Logicamente non stiamo parlando di un match di primo livello, dato che il campionato è momentaneamente fermo, per via della pausa nazionali. Comunque la società bianconera, se la dovrà vedere contro l'Ac Dolomiti Bellunesi, dentro la Dacia Arena, il fiore all'occhiello della famiglia Pozzo. Questa sarà una grande occasione per tutti i nuovi colpi di mercato da Success a Beto, passando per Nehuen Perez e finendo con Brandon Soppy, che avranno l'opportunità di poter esordire con la casacca bianconera. Scopri assieme a noi quale sarà la probabile formazione contro il team che milita in Serie D.

La probabile formazione

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez; Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Makengo, Samardzic, Ianesi; Deulofeu, Success

Ecco il test che tutti aspettavamo, finalmente si avrà l'occasione di poter vedere da vicino tutti i nuovi acquisti, anche se il match non è contro un avversario di prima fascia. Al momento questa potrebbe essere la formazione che dovrebbe affrontare la società che milita nella quarta categoria del calcio italiano, ma non escludiamo sorprese dell'ultimo minuto. Scopri assieme a noi i vari ballottaggi e se esordirà oggi il nuovo attaccante bianconero. Stiamo parlando di Beto, la prima punta arrivata direttamente dal Portogallo, che ha voglia di emergere e far vedere a tutti le sue enormi potenzialità.

I ballottaggi

Come scritto, oggi dovrebbe partire dal primo minuto Isaac Success, verrà preferito lui al delantero ex della Portimonense Beto, per una semplice questione di minuti nelle gambe. Il giocatore nigeriano ha già più di qualche allenamento con la nuova società, mentre la prima seduta affrontata dal Portoghese è stata solo ieri. Non si esclude comunque un esordio nel secondo tempo. Non finisce qua, perché ieri in conferenza stampa Pierpaolo Marino ha presentato i due nuovi arrivi, ma soprattutto ha detto la sua sul mercato. Ecco la sua affermazione shock <<<