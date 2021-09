Notizie Udinese – Marino senza limiti: ”Mercato? Non è ancora finito…”

Pierpaolo Marino è intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione di Perez e Success. Ecco le sue parole

Il direttore dell'Area tecnica bianconera, ha fatto il punto sul mercato dell'Udinese. ''Possiamo ritenerci soddisfatti: abbiamo condotto un'ottima campagna acquisti. Quest'anno, il mercato è stato lungo e faticoso, ma come società abbiamo raggiunto l'obiettivo di rifondare e ringiovanire l'ossatura acquistando giocatori giovani e di prospettiva che dopo cresceranno e magari si concretizzeranno come obiettivi di grandi club. C'è stato un miglioramento in ogni reparto. Il nostro reparto scouting, autore di un grande lavoro, ha scoperto veri talenti. Tutti quelli che sono arrivati prenderanno parte al progetto per il club e per loro stessi e il loro futuro. Se necessario e se ci saranno buone occasioni siamo pronti ad intervenire a gennaio. Tifosi? E’ un grande piacere che sono tornati allo stadio, l'effetto pubblico si è visto. Noi dobbiamo cercare di far sentire l'entusiasmo dei nostri giovani i quali devono sentire l'entusiasmo che Udine sa dare bene''. Ma non finisce qui. Ci sono ancora diversi svincolati che potrebbero dare una mano.